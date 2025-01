O médico interna a mulher no hospital para que ela possa ficar sob observação. É possível que a mulher receba um medicamento para ajudar com o desenvolvimento dos pulmões do bebê no caso de ser necessário antecipar o parto.

Se os sintomas começarem a melhorar, o médico libera a mulher para caminhar um pouco e pode até mesmo deixar a mulher voltar para casa.

O médico faz o parto do bebê assim que possível se: