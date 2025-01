De que maneira o médico sabe que a mulher tem um problema do líquido amniótico?

De que maneira o médico sabe que a mulher tem um problema do líquido amniótico?

O médico suspeita que a mulher tem um problema se o útero não tiver as dimensões esperadas para aquele estágio da gravidez. Além disso, é possível que um problema do líquido amniótico seja observado em um ultrassom realizado durante uma consulta médica de rotina. O ultrassom é um exame que utiliza ondas sonoras para criar imagens em movimento do útero.