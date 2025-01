A pré-eclâmpsia é um tipo específico de hipertensão que ocorre durante a gravidez. A placenta é o órgão no útero que alimenta o feto (bebê). A pré-eclâmpsia pode fazer com que a placenta se descole prematuramente do útero. Isso pode provocar o nascimento prematuro do bebê. O bebê prematuro tem mais propensão a ter problemas logo após o nascimento.

A eclâmpsia é quando a pré-eclâmpsia provoca convulsões na mulher (quando o corpo se movimenta e se contrai involuntariamente) e, às vezes, causa problemas de sangue e de fígado. Esses problemas podem ser fatais à mulher e ao bebê.

A pré-eclâmpsia pode ter início em qualquer momento após a 20ª semana de gravidez ou mesmo nos primeiros dias após o parto

Se a pré-eclâmpsia não for tratada, ela pode dar origem à eclâmpsia

Sinais de pré-eclâmpsia comuns são inchaço ao redor dos olhos e das mãos e proteína na urina; o médico faz exames para detectar a presença de proteína na urina em todas as consultas pré-natais

A melhor maneira de tratar a pré-eclâmpsia é realizar o parto do bebê

Os médicos geralmente não sabem o motivo que causa a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. Contudo, elas estão mais propensas a ocorrer em gestantes que: