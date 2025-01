Placenta prévia é quando a implantação da placenta ocorre em um local excessivamente baixo no útero, recobrindo o colo do útero ou próximo a ele

Placenta prévia Imagem

O colo do útero é a parte inferior do útero. Ele tem uma abertura que normalmente permanece fechada durante a gestação. Quando o bebê está pronto para nascer, o colo do útero se abre (se dilata) para permitir que o bebê saia. Se a mulher tiver placenta prévia, essa placenta fica no meio do caminho.

A placenta prévia costuma melhorar por si própria antes do parto

Se ela não melhorar antes do parto, é possível que a placenta seja rasgada conforme o bebê atravessa o colo do útero e entra no canal vaginal (vagina), o que causa um sangramento muito grave

Se a mulher tiver placenta prévia, ela precisa esperar para ter relações sexuais somente depois do nascimento do bebê, uma vez que ter relações sexuais enquanto a mulher tem placenta prévia pode causar sangramento