Nem todos os natimortos são causados pelo mesmo problema. O médico faz exames para descobrir a causa do natimorto. Geralmente, nenhuma causa é encontrada. Às vezes, o médico encontra um problema com a placenta (o órgão que alimenta o feto), com o feto ou com o organismo da mãe.

Problemas com a placenta Quando ocorre o descolamento prematuro da placenta do útero (ruptura prematura da placenta)

Infecção na placenta e ao redor dela (infecção intra-amniótica)

Problemas que impedem que uma quantidade suficiente de sangue chegue ao feto (o que significa que ele recebe menos oxigênio e menos nutrientes)

Hemorragia

Problemas com o feto Genes ou cromossomos anômalos

Um defeito congênito

Uma infecção