Uma gravidez ectópica é quando um óvulo fertilizado (ovo) se prende no local errado, tal como nas trompas de Falópio

Uma gravidez ectópica não resulta no nascimento de um bebê

Se não for diagnosticada e tratada imediatamente, pode causar hemorragia com risco de morte na mulher

Em uma gravidez saudável, o espermatozoide entra (fertiliza) em um óvulo enquanto esse óvulo se encontra em uma das trompas de Falópio (tubas uterinas). As trompas de Falópio conectam os ovários (o local onde os óvulos são armazenados) ao útero. Então, o óvulo fertilizado (ovo), que se encontra dentro de um saco, se move para dentro do útero e se implanta dentro dele para poder se desenvolver.

Gravidez ectópica: Uma gravidez fora do útero

Em uma gravidez ectópica, o ovo não se implanta no útero. Em vez disso, ele se implanta em outro local. Ele pode se implantar em uma das trompas de Falópio, na parede do útero ou em uma área no ventre fora do útero.

O ovo não consegue se desenvolver corretamente fora do útero

O saco que aloja o ovo estoura, em geral aproximadamente seis a 16 semanas após a mulher ter engravidado

Quando esse saco estoura, a mulher sangra bastante

O feto não sobrevive

A gravidez ectópica pode causar dor na parte inferior do ventre e sangramento vaginal

Caso não seja tratada, uma gravidez ectópica causa risco à vida

Às vezes, os sintomas têm início até mesmo antes de a mulher saber que está grávida

Para poder salvar a vida da mulher, o médico realiza uma cirurgia ou receita um medicamento que causa a diminuição da gravidez ectópica