De que maneira é possível prevenir o câncer do colo do útero?

A realização de exames preventivos para câncer do colo do útero é recomendada para todas as mulheres com colo do útero a partir dos 21 a 25 anos de idade. Os exames preventivos costumam ser realizados a cada três a cinco anos, dependendo da idade da pessoa e do tipo de exame.

A mulher consegue descobrir a presença de câncer do colo do útero antes de ele ter a chance de se desenvolver ou se disseminar ao fazer exames de Papanicolau em intervalos regulares. Outro exame preventivo é um teste de HPV que detecta a presença do HPV, um vírus que pode levar ao desenvolvimento de verrugas genitais, células anômalas do colo do útero ou câncer do colo do útero.

É possível ajudar a prevenir o câncer do colo do útero tomando a vacina contra o HPV quando se é jovem.

A vacina é administrada em duas ou três doses, dependendo de qual a idade da criança na época que receber a primeira dose

Os médicos recomendam que tanto meninas como meninos tomem a vacina com 11 ou 12 anos de idade

Caso a pessoa não tenha conseguido tomar a vacina com 11 ou 12 anos de idade, o médico pode administrá-la até os 27 anos de idade.

Adultos entre 27 e 45 anos de idade, que não foram vacinados, devem conversar com seu médico e perguntar se devem ser vacinados.