As seguintes mudanças físicas acontecem, geralmente na seguinte ordem:

Primeiro, o crescimento das mamas; isso geralmente acontece entre os 8 e os 13 anos de idade

Pouco depois, começam a crescer pelos nas axilas e na área genital

Ocorre então o estirão; a velocidade do crescimento geralmente diminui quando a menstruação começa a vir

A menstruação começa a vir aproximadamente dois a três anos depois do início do crescimento das mamas

Em geral, as meninas param de crescer em altura entre os 14 e 16 anos de idade

A primeira menstruação geralmente acontece perto dos 13 anos de idade, embora ela possa ocorrer em qualquer momento entre 10 e 16 anos de idade. É possível que as menstruações não venham com regularidade no começo. Pode demorar até cinco anos para o ciclo menstrual se tornar regular. O formato do corpo da menina muda à medida que ela cresce. Os quadris e coxas ficam maiores e ela acumula mais gordura corporal. Isso é uma parte normal da puberdade em meninas.