As concussões são causadas por algo que atinge a cabeça com muita força. Nos esportes, isto pode acontecer quando a pessoa:

Cai e bate a cabeça

Bate com a cabeça contra outro jogador

É atingida na cabeça com algum objeto, como uma bola, taco ou bastão

Uma concussão pode ocorrer em quase qualquer esporte. No entanto, é mais provável de ocorrer em esportes nos quais as pessoas se chocam umas contra as outras em alta velocidade, como no futebol, rúgbi, hóquei no gelo ou lacrosse. Também é mais provável de ocorrer em esportes que envolvem tacos e discos ou bolas que são lançados em alta velocidade.