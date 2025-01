Concussão é uma lesão ao cérebro, que afeta temporariamente o raciocínio e a consciência.

O crânio protege o cérebro. Os líquidos dentro do crânio amortecem o cérebro. No entanto, se a cabeça sofrer uma pancada forte o suficiente, o cérebro pode se mover dentro do crânio e bater contra ele. Isto pode lesionar o cérebro e alterar temporariamente o modo como ele funciona.