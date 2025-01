Primeiro, você tem muitos calafrios e bate os dentes.

À medida que a hipotermia piora, você também pode:

Tornar-se lento e torpe

Ficar confuso e responder lentamente

Ter reações lentas

Perder o bom senso

Cair, deitar-se para descansar ou perambular

Parar de ter calafrios e entrar em coma

Por fim, ter uma parada cardíaca e morrer. No entanto, você precisa de menos oxigênio quando está com hipotermia severa. Por isso, algumas pessoas hipotérmicas, sobretudo as crianças, podem viver depois de terem tido uma parada cardíaca por até uma hora.