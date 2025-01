Quanto mais rápido se aquecer uma parte com úlcera de frio, melhor. Se não for possível ir ao hospital imediatamente:

Aqueça o corpo com um cobertor quente

Coloque a pele congelada em água morna (cerca de 40 ºC, ou 100 a 104 °F)

Vá para um hospital assim que possível

A água morna está na temperatura certa se uma outra pessoa que não tem úlcera de frio puder manter a mão nela confortavelmente. Se a água estiver quente demais vai piorar a lesão.

Se a úlcera de frio está nos pés e você tiver de caminhar para encontrar segurança, é melhor não descongelar primeiro. É pior andar com os pés descongelados do que andar com os pés com úlcera de frio. E será ainda pior se os pés descongelados acabarem se congelando uma segunda vez.

Não faça nenhum dos seguintes:

Esfregar a pele

Colocar neve ao redor da parte com a úlcera de frio

Aquecer a pele em frente ao fogo, nem com uma almofada térmica ou manta elétrica, porque a pele dormente não consegue sentir se está quente demais

Os médicos vão aquecer a úlcera de frio em água morna e também irão:

Administrar analgésicos

Aplicar creme antibiótico em eventuais bolhas rompidas

Manter a pele seca e limpa

Às vezes, dar medicamentos para melhorar o fluxo de sangue ou antibióticos para tratar uma infecção

Às vezes, fazer cirurgia para remover a pele morta ou amputar uma parte do corpo

Os médicos tentam aguardar o máximo possível antes de fazer uma cirurgia. Esperar permite que eles vejam se o tecido está morto ou apenas gravemente danificado.