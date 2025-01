Os sintomas dependem de que partes do olho foram lesionadas.

Muitas lesões contundentes dos olhos envolvem apenas as pálpebras e o tecido ao redor do olho. Isto pode resultar em:

Hematoma e inchaço (olho roxo)

Cortes na pálpebra ou na pele ao redor do olho

Vermelhidão da parte branca do olho

Olho roxo Imagem SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Hemorragia Subconjuntival Imagem DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Às vezes, o globo ocular é ferido. Pode haver arranhões na córnea (a camada transparente localizada na frente da parte central do olho). O cristalino pode se soltar. Pode haver sangramento dentro do olho. A camada fina no fundo do olho, que forma as imagens (a retina) pode se soltar (descolamento da retina). Às vezes, o globo ocular pode até mesmo se partir. Lesões do globo ocular podem causar dor, além de:

Visão embaçada

Visão dupla (ver duas imagens de um só objeto)

Cegueira

Às vezes, uma lesão contundente empurra o globo ocular com tanta força que quebra os ossos finos na parte de trás da cavidade ocular. A isso se dá o nome de fratura por explosão, que causa dor e, às vezes: