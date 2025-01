Os médicos podem dizer que há uma lesão na córnea ao examinar o olho do paciente. Após verificar a visão, eles pingam uma gota de corante no olho e então o examinam com uma lâmpada especial. O corante entranha na abrasão e a luz o faz brilhar, o que ajuda a identificar um arranhão ou corpo estranho na córnea. Os oftalmologistas usam um aparelho especial de aumento (lâmpada de fenda) para examinar a córnea.