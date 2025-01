A coluna sustenta as suas costas. Ela consiste, na verdade, em uma longa linha de 24 ossos, denominados vértebras, juntamente com o cóccix (sacro). As vértebras começam abaixo do crânio, no pescoço, e se estendem até a pelve. As vértebras sustentam a maior parte do peso do corpo.

Coluna vertebral e medula espinhal MODELO 3D

Há um orifício que passa através de cada vértebra. Os orifícios se alinham para formar um túnel chamado canal medular, que percorre toda a coluna vertebral. A medula espinhal se encontra no interior do canal espinhal.

A medula espinhal é um feixe de nervos como um cabo elétrico que transporta mensagens para frente e para trás entre o cérebro e o resto do corpo. A medula espinhal é muito delicada, motivo pelo qual ela fica protegida no interior do canal espinhal.

Os sinais do cérebro informam ao corpo o que fazer, como movimentar os braços ou as pernas

Os sinais para o cérebro transportam informações do corpo, como o que se está tocando ou onde dói

A maioria das lesões da coluna vertebral e da medula espinhal são causadas por coisas, como acidentes de automóvel, quedas e prática de esportes

Uma lesão à região da medula espinhal pode afetar os ossos, os nervos ou a medula espinhal

Lesões da coluna são dolorosas

As lesões na medula espinal podem fazer com que você fique fraco ou paralisado, causam diminuição da sensação (sensibilidade) e problemas para ter relações sexuais, urinar e evacuar

Lesões da coluna vertebral e da medula espinhal, às vezes, precisam de cirurgia e fisioterapia

Se você achar que lesionou a sua coluna vertebral ou a medula espinhal, consulte um médico imediatamente.