A articulação do tornozelo é onde os dois ossos longos da parte inferior da perna se encontram com os pequenos ossos da parte superior do pé. Uma fratura em qualquer um desses ossos pode ser considerada uma fratura de tornozelo. Mas os médicos geralmente dizem “tornozelo fraturado” quando a fratura ocorre em um dos ossos longos na extremidade próxima ao pé. Todos os ossos quebrados são considerados fraturas. Para obter mais informações, consulte Considerações gerais sobre ossos fraturados.

As fraturas do tornozelo são comuns

O tornozelo estará dolorido e inchado

Será necessário usar uma tala, gesso ou, às vezes, fazer cirurgia, dependendo da gravidade da fratura