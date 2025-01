A síndrome compartimental é o aumento da pressão causado por um músculo inchado e dolorido, que interrompe o fluxo de sangue para esse músculo e outros músculos ao redor.

Em algumas partes do corpo, uma camada de tecido resistente envolve um grupo de músculos, nervos e vasos sanguíneos. Esse feixe de tecidos envolvidos é chamado de compartimento. Se um músculo lesionado dentro do compartimento incha, o tecido resistente pode não se estender o suficiente para permitir esse inchaço. Em vez disso, o inchaço aumenta a pressão no compartimento e pode interromper o fluxo de sangue. Sem sangue, o tecido no compartimento morre.