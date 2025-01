O quadril é a parte superior do osso da coxa (fêmur). O osso da coxa tem uma bola na sua extremidade. Essa bola se encaixa em uma cavidade no fundo do osso pélvico. A bola e a cavidade compõem a articulação do quadril.

O fêmur: parte da articulação do quadril

Uma fratura do quadril é uma quebra na parte superior do osso da coxa. Ela pode envolver a bola na extremidade do osso ou ser logo abaixo dela. Todos os ossos quebrados são considerados fraturas. Para obter mais informações, consulte Considerações gerais sobre ossos fraturados.