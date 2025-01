A articulação do pulso é onde os dois ossos longos do antebraço se encontram com os oito pequenos ossos da base da mão. Uma fratura em qualquer um desses ossos pode ser considerada uma fratura do pulso. Porém, os médicos geralmente dizem “pulso fraturado” quando a pessoa apresenta:

Fratura de um ou ambos os ossos do antebraço

Esse tipo de fratura do pulso é uma lesão muito comum. Fraturas nos pequenos ossos do pulso são menos comuns.

Uma fratura de pulso é mais comum entre idosos

Os ossos podem ser empurrados para fora do lugar sendo necessário reposicioná-los

Geralmente, será preciso somente engessar, mas às vezes, os médicos fazem cirurgia

Consulte um médico imediatamente se você achar que tem uma fratura do pulso.