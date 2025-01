Os médicos tratam fraturas da placa de crescimento:

Recolocando os ossos suavemente de volta no lugar

Usando um molde de gesso ou tala para manter os ossos no lugar enquanto se consolidam

Às vezes, fazem cirurgia e mantêm os ossos no lugar usando pinos, parafusos, hastes ou placas metálicas

Uma placa de crescimento esmagada causa problemas com relação à forma como o osso cresce. Crianças com uma fratura da placa de crescimento devem consultar um ortopedista pediátrico (um médico especializado no tratamento de ossos, músculos e articulações de crianças).