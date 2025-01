Os sintomas incluem:

Dor intensa na boca e garganta imediatamente, sobretudo ao engolir

Sialorreia (a pessoa baba)

Tosse

Dificuldade para engolir

Vômitos (ou expectoração de sangue)

Dificuldade em respirar

Se a substância cáustica for forte ou queimar fazendo um orifício no esôfago ou estômago, também poderá haver:

Dor intensa no peito

Batimento cardíaco acelerado

Respiração acelerada

Dificuldade em respirar

Dor torácica

Dor de estômago intensa

Choque (uma queda perigosa da pressão arterial)

Uma intoxicação grave pode matar.

Se houver danos no esôfago, haverá mais probabilidade de desenvolvimento de câncer no esôfago no futuro.