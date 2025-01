Intoxicação por paracetamol é o resultado de tomar excesso de paracetamol.

Pode ocorrer intoxicação por paracetamol se você tomar uma quantidade muito grande em um curto período, por exemplo, se você acidentalmente tomar vários medicamentos diferentes ou produtos que contêm paracetamol ou se você intencionalmente tomar uma superdosagem

Também pode ocorrer lentamente intoxicação por paracetamol se você tomar uma dose alta por um longo período devido a dor crônica grave

Mesmo doses regulares de paracetamol podem ser perigosas em certas situações, por exemplo, se você tiver lesão hepática

A intoxicação por paracetamol pode causar sérias lesões no fígado e pode resultar em insuficiência hepática

A intoxicação por paracetamol pode não causar sintomas até que o fígado tenha sido danificado

Leia com atenção os rótulos dos produtos para tosse e resfriado

Leia o rótulo dos medicamentos para dor e não tome mais do que a dose recomendada

Se estiver cuidando de uma criança com tosse ou resfriado, muito cuidado para não lhe dar excesso de paracetamol. Muitos tipos diferentes de medicamentos em todas as diferentes formulações (líquido, comprimido, mastigável) contêm paracetamol como um de seus ingredientes. Não dê um medicamento com paracetamol a uma criança se ela já estiver tomando outro medicamento contendo paracetamol.

Se achar que você ou outra pessoa pode estar com intoxicação por paracetamol, ligue para a assistência médica de emergência (911 na maioria das áreas dos Estados Unidos) imediatamente ou para o centro de informação antiveneno (1-800-222-1222 nos Estados Unidos) para pedir orientações. A Organização Mundial da Saúde fornece um diretório mundial de centros de envenenamento.