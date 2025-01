Pode-se adquirir uma intoxicação por chumbo resultante de:

Pó de tinta ou lascas de tinta de pinturas antigas contendo chumbo

Trabalhar em uma fábrica que manuseie chumbo

Ser abastecido por água trazida por canos fabricados com chumbo

Usar jarros, xícaras ou pratos de cerâmica fabricados com esmalte que contém chumbo

Crianças pequenas podem colocar lascas de tinta na boca. A poeira de tinta antiga pode se espalhar pela casa. Qualquer pessoa pode encostar em superfícies contendo pó de tinta e esta poderá chegar à boca ou aos alimentos. Mesmo que não haja muito pó visível, com o tempo ele ainda poderá causar danos.

Muitas cidades ainda têm canos de chumbo que levam a água da rua para as residências. Os canos de água dentro das residências não são fabricados com chumbo. Se a água chegar a uma residência por canos de chumbo e esta água tiver mais acidez que o normal, o ácido poderá dissolver o chumbo do cano e este chumbo passará para a água.

Bebidas e alimentos ácidos (como tomates e suco de laranja) podem dissolver o chumbo contido em esmaltes de certos utensílios de cerâmica. A cerâmica fabricada nos Estados Unidos não contém chumbo. A cerâmica fabricada fora dos Estados Unidos pode conter chumbo.

Balas de armas contêm chumbo. Se tiver uma bala em seu interior vinda de um disparo, a quantidade de chumbo costuma ser baixa demais para causar intoxicação.