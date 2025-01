O que é uma ruptura do tendão de Aquiles?

O que é uma ruptura do tendão de Aquiles?

Um tendão é como uma espessa corda de tecido que conecta um músculo a um osso.

Laceração do tendão calcâneo Imagem

O tendão de Aquiles liga os músculos da panturrilha ao osso do calcanhar. Uma ruptura do tendão de Aquiles é um rasgo no tendão.