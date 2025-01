O que é uma entorse no tornozelo?

O que é uma entorse no tornozelo?

Uma entorse no tornozelo é uma ruptura ou estiramento doloroso de um ou mais dos ligamentos que mantêm o tornozelo no lugar. Os ligamentos são faixas de tecido curtas e resistentes, que seguram seus ossos nas articulações.

Ligamentos: mantendo o tornozelo unido

O tornozelo tem vários ligamentos. Às vezes, mais do que um sofre uma entorse. Com uma entorse grave, também é possível a ocorrência de uma fratura óssea no tornozelo.

Entorses do tornozelo:

Geralmente acontecem quando você torce o pé

Uma entorse pode ser leve, moderada ou grave, conforme o ligamento estiver distendido, parcialmente rompido ou completamente rompido

Causam dor e inchaço

Não aparecem em radiografias, mas os médicos podem fazer radiografias mesmo assim para ver se há um osso fraturado por perto

São tratadas do seguinte modo: P rotecting (Proteger a área), R est (Repouso), I ce (Gelo), C ompression (Compressão) e E levation (Elevação) = “PRICE”

Às vezes, necessitam de uma tala ou gesso

Geralmente se curam sozinhas

Pode ser necessária uma cirurgia se o ligamento estiver completamente rompido

Consulte um médico caso não consiga ficar de pé ou caminhar.