O que é uma torção do ombro?

Uma torção do ombro é uma ruptura no ligamento que conecta a clavícula à escápula (no acrômio).

Se os ligamentos que conectam a clavícula à parte posterior da escápula estiverem completamente rompidos ou quase completamente rompidos, a clavícula se separa da escápula. Isso é chamado separação do ombro.

Os ligamentos são faixas de tecido curtas e resistentes, que seguram seus ossos nas articulações.

Os ligamentos podem sofrer uma ruptura parcial ou total

Torções do ombro são comuns, sobretudo entre pessoas que praticam esportes

O ombro estará dolorido e sensível

Pode ser necessária uma tipoia ou, se a lesão for grave, cirurgia