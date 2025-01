Os médicos recomendam as mesmas medidas para prevenir bem como para tratar enjoo do movimento. É mais fácil prevenir enjoo do movimento do que tratá-lo depois que começa.

Para ajudar a prevenir e tratar enjoo do movimento leve:

Fique olhando para frente e mantenha os olhos fixos em alguma coisa a distância

Mantenha a cabeça e o corpo tão quietos quanto possível

Sente-se onde sentir que há menos movimentação, como o banco da frente de um carro, o meio de um navio próximo ao nível da água ou na altura das asas de um avião

Coma refeições pequenas, leves, de baixo teor de gordura

Apanhe ar fresco

Não leia enquanto viaja

Não fume nem beba álcool antes de viajar

Se você tem muito enjoo do movimento, o médico pode prescrever-lhe um medicamento para tomar antes de viajar. Os médicos usam os mesmos medicamentos depois que o enjoo do movimento começa. Há diversos tipos diferentes de comprimidos que se pode tomar, bem como um adesivo que é fixado atrás da orelha. A maioria dos comprimidos pode ser comprada sem receita médica. Os comprimidos para enjoo do movimento incluem:

Dimenidrinato (Dramamine)

Difenidramina (Benadryl)

Meclizina

Para o adesivo é necessária uma receita médica. Se estiver vomitando muito, o médico poderá prescrever-lhe um medicamento com receita para ajudar com o enjoo.

Com o tempo, o enjoo do movimento pode ser menos frequente. O corpo pode adaptar-se a uma viagem longa.