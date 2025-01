Insolação é uma emergência médica causada por um grande aumento da temperatura corporal. Se a pessoa não esfriar rápido o suficiente, pode morrer ou sofrer danos cerebrais ou a outros órgãos.

Uma insolação acontece quando a pessoa está muito quente e o corpo não esfria adequadamente.

A temperatura corporal está geralmente acima de 40 °C (104 °F)

Pessoas idosas e crianças pequenas que vivem sem ar condicionado podem sofrer insolação

Atletas e pessoas que trabalham duro expostas ao calor intenso também estão sob risco de insolação

Se não for tratada, a insolação pode danificar órgãos, como o cérebro, coração e pulmões

Os médicos resfriam o corpo e administram líquidos diretamente na veia (líquidos IV)

Sem tratamento, cerca de 80% das pessoas com insolação morrem

O que é insolação? Vídeo

Chame uma ambulância imediatamente caso alguém apresente sintomas de insolação. Enquanto espera pela ambulância, tire a pessoa do sol ou do calor. Esfrie a pessoa encharcando-a em água fria, por exemplo num lago, córrego ou banheira. Se não for possível conseguir água fria, molhe a pele da pessoa com água levemente morna e sopre a pele.