Como os médicos e socorristas lidam com ataques com armas de aniquilação?

Preparação é fundamental. Antes de qualquer evento, comunidades e hospitais:

Criam um plano de recuperação de desastres por escrito para que todos saibam o que fazer

Providenciam modos de convocar rapidamente pessoal adicional, incluindo polícia, paramédicos e médicos

Certificam-se de que haja bastantes suprimentos médicos e equipamentos de proteção armazenados, prontos para serem usados

Fazem acordos com comunidades e hospitais próximos para fornecer ajuda, se necessário

Treinam como responder a um evento de aniquilação

Os governos estaduais e federal também têm planos para ajudar as comunidades a responder a um ataque com armas de aniquilação.

Logo após um ataque, os socorristas primeiro verificam se o local ainda é perigoso, averiguando se há, por exemplo:

Agressores ainda no local

Bombas que ainda não explodiram

Produtos químicos ou materiais radioativos no chão ou no ar

Ao verificar se ainda há ameaças, os socorristas sabem quais equipamentos de proteção pessoal ou profissionais treinados são necessários para tornar o local seguro para procurar e tratar as vítimas.

Se substâncias contaminantes estiverem envolvidas, os socorristas:

Estimam a abrangência da zona de perigo

Protegem-se de uma lesão permanecendo fora de áreas contaminadas, a menos que estejam usando equipamentos de proteção

Estabelecem uma área fora da zona de perigo para descontaminar as pessoas e outra área para tratá-las

Quando é seguro ir até as pessoas feridas, os socorristas:

Fazem uma triagem, que consiste em verificar rapidamente cada vítima, para determinar a urgência com que elas precisam de atendimento médico

Começam a remoção de pessoas que precisam de atendimento médico imediato

Pedem às pessoas que conseguem caminhar que se dirijam até a área de tratamento por conta própria

É importante que os socorristas façam a triagem para verificar todos primeiro e não simplesmente iniciem o tratamento da primeira vítima que aparecer. Verificar todas as pessoas garante que eles encontrem todas as pessoas com lesões de risco à vida reversíveis, que possam ser salvas com tratamento imediato.

Quando muitas pessoas estão gravemente feridas e perto da morte, algumas que poderiam ser salvas caso fossem a única vítima terão que esperar até que haja mais tempo para tratá-las. Isto ocorre para que os médicos possam tratar primeiro as pessoas que têm mais chances de sobreviver.