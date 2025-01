O vírus se dissemina:

Pelo ar, em gotículas que uma pessoa infectada dissemina ao tossir ou espirrar

Ao tocar em objetos nos quais uma pessoa tocou depois de limpar ou assoar o nariz

A estação de gripe nos Estados Unidos vai de novembro a março. Todos os anos, milhões de pessoas contraem gripe e milhares morrem.

O vírus da gripe muda um pouco de ano a ano. Essas mudanças podem causar problemas:

Algumas alterações tornam o vírus mais mortal

Todo ano, novas vacinas precisam ser fabricadas

Às vezes, as modificações no vírus da gripe aumentam sua chance de se disseminar e o tornam mais mortal. Isso acontece algumas vezes a cada centena de anos e causa enormes epidemias mundiais de gripe. Essas epidemias matam milhões de pessoas ao redor do mundo. Felizmente, como o vírus continua mudando, essa gripe ultraperigosa acaba se transformando em uma menos perigosa.