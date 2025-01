A hanseníase é causada pela bactéria Mycobacterium leprae. A bactéria é transmitida por contato de longo prazo com pessoas que têm hanseníase. Não se contrai hanseníase apenas por tocar casualmente ou passar perto de uma pessoa com a doença. Além disso, os tatus podem transportar a hanseníase. Algumas pessoas a contraem pelo contato com tatus.

A maioria das pessoas que são infectadas não apresenta nenhum sintoma, pois seu sistema imunológico combate a infecção. Os sintomas da hanseníase surgirão se o sistema imunológico estiver debilitado. Algumas pessoas têm genes que as tornam mais propensas a contrair a hanseníase.

A maioria dos casos de hanseníase ocorre na Índia, no Brasil e na Indonésia. Nos Estados Unidos, a maioria das pessoas com hanseníase vem de países com altas taxas de infecção.