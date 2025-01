Estágio 1: a sífilis começa na parte do corpo que foi exposta aos líquidos corporais do parceiro sexual. Por exemplo, se você praticou sexo vaginal, a sífilis pode iniciar no pênis (se for homem) ou na vagina ou próximo a ela (se for mulher).

Estágio 2: a sífilis se dissemina para o sangue e infecta sua pele.

Estágio 3: a sífilis se dissemina por todo o corpo. Qualquer parte do corpo pode ser infectada por sífilis, mas sobretudo o coração, vasos sanguíneos, cérebro e coluna vertebral.

Muitas vezes há um intervalo de tempo entre o estágio 2 e o estágio 3. Este intervalo é chamado período latente. Durante o período latente, as pessoas se sentem bem e em geral não podem transmitir sífilis para outras pessoas. Às vezes a sífilis para após o estágio 2. No entanto, cerca de uma em cada três pessoas com uma infecção por sífilis não tratada chega à fase 3.