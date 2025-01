Os médicos geralmente reconhecem verrugas genitais pelo aspecto

Se as verrugas não parecerem verrugas genitais típicas, seu médico poderá fazer testes para câncer e sífilis

Para detectar se há câncer, o médico poderá retirar as verrugas e enviá-las a um laboratório. Se as verrugas estiverem no colo do útero, o médico também poderá fazer um exame de Papanicolau. No exame de Papanicolau, o médico coleta uma amostra de células do colo uterino durante um exame pélvico para examiná-la ao microscópio.

Para detectar sífilis, o médico fará um exame de sangue.