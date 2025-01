A esquistossomose é causada por um parasita denominado trematódeo, que é um tipo de verme nematódeo. Os trematódeos adultos têm cerca de 1 a 2 centímetros de comprimento.

A esquistossomose é contraída ao se nadar, caminhar ou tomar banho em água doce infectada por trematódeos.

Enquanto estiver na água, os trematódeos entram na sua pele

Os trematódeos perfuram a pele e, em seguida, se deslocam pelo sangue até chegar à bexiga ou ao intestino

Ao chegar à bexiga ou ao intestino, os trematódeos põem muitos ovos:

os ovos irritam os tecidos e causam úlceras, cicatrizes e sangramento

Alguns ovos fluem do intestino para o fígado

Os ovos são eliminados do corpo nas fezes ou urina

Se a urina ou as fezes chegarem à água doce, os ovos eclodem e crescem para conseguir infectar outras pessoas

Quando os ovos fluem do intestino para o fígado, o fígado pode ficar inflamado. Isso pode levar à formação de tecido cicatricial e ao aumento da pressão na veia porta. A veia porta transporta sangue entre o trato intestinal e o fígado. A pressão sanguínea elevada na veia porta (chamada hipertensão portal) pode causar o aumento do baço. Ela também pode causar sangramento das veias do esôfago (o “canal de alimentação” que conecta a garganta e o estômago).