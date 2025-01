A infecção por oxiúros é causada por pequenos vermes que penetram nos intestinos.

A pessoa contrai a infecção ao engolir minúsculos ovos de oxiúros

Os ovos eclodem e crescem no intestino

Cerca de duas a seis semanas mais tarde, os oxiúros adultos saem do ânus e depositam seus ovos microscópicos na pele circundante

Os ovos podem ser transmitidos para outras pessoas

Os ovos causam coceira no ânus. Quando a pessoa se coça, os ovos de oxiúros penetram sob as unhas e podem se espalhar para outras pessoas. Os ovos também podem passar para a roupa de cama e infectar pessoas. Oxiúros são mais comuns em crianças, porque elas não lavam as mãos com tanta frequência quanto adultos.