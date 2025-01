Os animais e peixes às vezes se alimentam de materiais contaminados com ovos de tênia. Os ovos eclodem e cavam túneis nos músculos do animal ou peixe e formam cistos.

Tênia das vacas

Na maioria das vezes, as tênias são adquiridas quando:

Consumimos carne ou peixe mal-cozidos contendo cistos de tênia

Os cistos eclodem liberando os vermes nos intestinos. Em seguida, as tênias se fixam ao revestimento dos intestinos e crescem.

Menos frequentemente, as pessoas ingerem objetos e substâncias contaminados com ovos de tênia. Em seguida, as tênias podem formar cistos nos músculos. Elas também podem formar cistos no fígado, cérebro e em outros órgãos e fazer com que a pessoa fique muito doente.