As infecções estafilocócicas costumavam ser curadas com muitos antibióticos. Hoje em dia, muitos tipos de estafilococos se tornaram resistentes a quase todos os antibióticos, exceto os mais fortes. Os estafilococos que não podem ser curados com um grupo comum de antibióticos são chamados SARM (Staphylococcus aureus resistentes à meticilina). SARM e outros tipos ainda mais resistentes de estafilococos estão se tornando mais comuns, sobretudo em hospitais. Essas infecções são difíceis de tratar.