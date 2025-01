Muitos tipos de germes (microrganismos) normalmente vivem no intestino grosso. A C. difficile é um deles. Normalmente, esses germes são inofensivos. Contudo, às vezes, um desses germes se multiplica descontroladamente e faz com que a pessoa fique doente. Quando a C. difficile se multiplica descontroladamente, ela produz uma substância (toxina) que lesiona o revestimento do intestino e causa diarreia.

Tomar antibióticos para outra infecção é a causa mais frequente de multiplicação e eventual infecção por C. difficile. Os antibióticos prejudicam o equilíbrio entre as diversas bactérias no intestino, permitindo que o C. difficile se sobreponha.

O risco de ter C. difficile aumenta conforme a pessoa envelhece. O risco também é alto entre bebês e crianças pequenas. Outros fatores de risco incluem:

Apresentar uma doença de base grave

Internação hospitalar prolongada

Viver em uma casa de repouso

Passar por cirurgia no estômago ou intestino

Às vezes, o médico não sabe por que a pessoa fica com C. difficile.