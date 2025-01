Medidas de quarentena e isolamento foram recomendadas na tentativa de limitar a disseminação local, regional e global deste surto.

A quarentena destina-se a separar as pessoas que tiveram contato próximo com uma pessoa contagiosa para que não infectem outras pessoas. Atualmente, os CDC não aconselham a quarentena para pessoas que foram expostas à Covid-19, mas não estão infectadas. (Consulte CDC: Orientações sobre vírus respiratórios.)

O isolamento separa as pessoas com COVID-19 confirmada ou suspeita daquelas sem COVID-19. Os CDC recomendam que você fique em casa e longe de outras pessoas (incluindo pessoas com quem você mora e que não estão doentes) se você tiver sintomas de vírus respiratórios que não são melhor explicados por outra causa. Esses sintomas podem incluir febre, calafrios, fadiga, tosse, coriza nasal e dor de cabeça, entre outros. Durante cinco dias após a melhora dos sintomas, você deve adotar precauções adicionais, como melhorar a ventilação abrindo janelas para permitir a entrada de ar fresco ou purificar o ar dentro de casa, lavar as mãos com frequência e limpar superfícies frequentemente tocadas, usar uma máscara bem ajustada, manter distância de outras pessoas e continuar a se testar antes de qualquer encontro. Isso é especialmente importante para proteger as pessoas com fatores que aumentem o risco de uma doença grave causada por vírus respiratórios. (Consulte também CDC: Prevenção da disseminação de vírus respiratórios quando você está doente.)