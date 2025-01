Um vírus é um micro-organismo vivo minúsculo. Outros micro-organismos comuns incluem as bactérias. Os vírus são muito menores do que bactérias e só podem ser vistos com os microscópios mais potentes.

Ao contrário das bactérias, os vírus não conseguem se reproduzir por si próprios. Portanto, quando os vírus entram no corpo, eles se apropriam de certas células e utilizam as estruturas presentes nessas células para fabricar mais cópias dos vírus. Isso geralmente danifica e depois destrói as células. No entanto, alguns vírus podem permanecer no interior das células por muito tempo sem destruí-las.

Existem milhares de vírus diferentes. Alguns vírus infectam as pessoas. Outros infectam somente animais. Somente uns poucos vírus conseguem infectar pessoas e também animais.

O que é uma infecção viral? Uma infecção viral é uma doença causada por um vírus. Os vírus podem entrar no corpo quando respiramos (por exemplo, o vírus que causa a COVID-19), temos relações sexuais, tocamos em algo que tenha o vírus, ou quando somos picados por insetos, tais como um mosquito ou carrapato

Os vírus costumam infectar somente um tipo de célula, por exemplo, o vírus que causa o resfriado comum infecta somente as células do nariz, da boca e da garganta

Ao se contrair um vírus, os glóbulos brancos irão atacá-lo; essas células também se lembrarão de como combater esse mesmo vírus se ele entrar no corpo novamente.

Muitos vírus causam mal-estar logo depois que os contraímos e depois desaparecem

Alguns vírus não desaparecem e podem causar doença muito tempo depois de sermos infectados (por exemplo, o HIV e o herpesvírus)

Os antibióticos, usados para tratar infecções bacterianas, não conseguem tratar infecções virais Certos vírus alteram a forma como as células funcionam, o que pode resultar em câncer. Por exemplo, os vírus da hepatite B e C podem causar câncer do fígado. O HPV (papilomavírus humano) pode causar câncer de colo de útero.

Como os médicos sabem se eu tenho infecção viral? Os médicos sabem se você tem certas infecções virais comuns com base nos sintomas. Eles também podem fazer: Exames de sangue

Culturas (quando os médicos coletam uma amostra de algum material do corpo e tentam cultivar os germes desse material em laboratório)

Como os médicos tratam infecções virais? Em geral, não há muito o que os médicos possam fazer para tratar inúmeros vírus. Eles indicam principalmente medicamentos para tratar os sintomas e aliviar o desconforto. Por exemplo, se o nariz estiver congestionado, os médicos podem sugerir um descongestionante. Para alguns vírus, os médicos podem prescrever um medicamento antiviral. Os medicamentos antivirais são usados somente para uns poucos vírus, incluindo: COVID-19

Vírus da hepatite

Herpesvírus

HIV

Influenza (gripe) Antibióticos são medicamentos que matam bactérias. Os antibióticos não matam vírus.