Muitos distúrbios podem causar febre.

As causas mais comuns são:

Menos frequentemente, a febre pode ser causada por:

Câncer

Distúrbios inflamatórios (como artrite reumatoide)

Na presença de câncer e distúrbios inflamatórios, a febre geralmente perdura por muito tempo. A febre pode estar presente o tempo todo ou ir e vir.

Em pessoas idosas, a causa de uma febre é geralmente uma infecção bacteriana, muitas vezes nos pulmões, no trato urinário, na pele ou em outros tecidos moles. No entanto, as infecções nem sempre causam febre em pessoas idosas.