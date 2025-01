No início, surgem sintomas que incluem:

Febre, dores musculares e cefaleia

Inflamação da garganta

Em poucos dias, a pessoa fica muito mais doente e pode apresentar:

Dor abdominal, vômitos intensos e diarreia, às vezes acompanhada de sangue. Isso pode resultar em desidratação (ter muito pouca água no corpo)

Hemorragia sob a pele (manchas ou placas roxas), pela boca ou pelo nariz ou por órgãos no interior do corpo

Erupção cutânea no tórax e abdômen

Confusão

Coma (quando se fica inconsciente sem conseguir ser acordado)

Na segunda semana da doença, as pessoas começam a melhorar ou morrem porque os órgãos pararam de funcionar. É mais provável as pessoas morrerem por causa do vírus Ebola do que do Marburg.