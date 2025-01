O vírus Zika é disseminado principalmente por:

Mosquitos

O vírus Zika também pode ser disseminado por:

Sexo

Transfusão de sangue

Uma gestante para seu bebê antes do nascimento

Se uma pessoa estiver infectada pelo vírus Zika, ela poderá transmitir o vírus ao parceiro durante as relações sexuais:

Mesmo se não tiver sintomas

Antes de os sintomas começarem

Enquanto tiver sintomas

Semanas ou até meses após o desaparecimento dos sintomas – o vírus Zika pode permanecer no sêmen de um homem por até seis meses

Os mosquitos que transmitem o vírus Zika vivem em climas mais quentes. Por isso, a maioria das infecções por Zika ocorre na América do Sul e no Caribe. No entanto, pessoas que visitam essas áreas vindas de outras partes do mundo podem voltar para casa com uma infecção por Zika.