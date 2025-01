As maneiras mais importantes para prevenir reações alérgicas:

Evitar coisas às quais você é alérgico

Se não puder evitar coisas às quais você é alérgico, pergunte ao seu médico sobre injeções contra alergia

Evitar um alérgeno pode envolver o seguinte:

Interromper um medicamento

Manter animais de estimação fora da casa ou limitados a certos cômodos

Usar aspiradores e filtros de partículas de ar de alta eficiência (HEPA)

Não comer certos alimentos

Retirar ou substituir os objetos que acumulam pó, como móveis estofados, carpetes e bibelôs

Colocar capas especiais nos colchões e travesseiros para afastar os ácaros

Usar travesseiros de fibras sintéticas

Lavar os lençóis, fronhas e cobertores frequentemente com água quente

Limpar a casa, tirando o pó, aspirando e passando pano úmido, com frequência

Usar ar condicionado e umidificador de ar em porões e outros ambientes úmidos

E livrar de baratas

Nas injeções contra alergia, o médico aplica injeções da substância à qual você tem alergia. As primeiras injeções têm apenas uma quantidade muito pequena da substância. A quantidade é pequena demais para causar uma reação grave. Em seguida, o médico aplica injeções contendo cada vez mais da substância. Assim, seu corpo pode se acostumar com a substância e parar de reagir a ela. Injeções contra alergia nem sempre funcionam. E quando funcionam, você tem que continuar tomando as injeções.