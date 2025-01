Uma alergia é quando o sistema imunológico do corpo reage a algo inofensivo, como alimentos, plantas ou medicamentos. Alergias sazonais são alergias que acontecem somente em um período do ano quando determinada substância à qual você é alérgico (alérgeno) está no ar. Alergias sazonais são, às vezes, chamadas “febre do feno”. Grama, pólen ou mofo são alérgenos comuns que causam alergias sazonais.

Alergias sazonais podem acontecer na primavera, verão ou outono a depender da causa da sua alergia.