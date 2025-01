Existem dois tipos de câncer hepático:

Câncer primário do fígado: Câncer que começou no fígado

Câncer metastático do fígado: Câncer que começou em outro órgão e se espalhou (metastatizou) para o fígado

O câncer primário do fígado mais comum em adultos é:

Carcinoma hepatocelular (hepatoma)

Outros tipos de câncer primário do fígado são incomuns ou raros.

O câncer metastático do fígado é mais comum do que o câncer primário do fígado. Muitos cânceres podem se espalhar (metastatizar) para o fígado. Os mais comuns são canceres de cólon, mama, pulmão e pâncreas.

Se não tratados, cânceres hepáticos crescem e se espalham e impedem que o fígado funcione normalmente. Cânceres que começam em outros órgãos e se espalham para o fígado são tratados diferentemente em comparação aos cânceres hepáticos primários.