Cirrose grave por muito tempo pode causar vários problemas:

Insuficiência hepática (o fígado para de funcionar normalmente)

Hipertensão portal (aumento anormal da pressão nas veias que conectam o intestino com o fígado)

Câncer hepático

Insuficiência hepática causa muitas complicações sérias:

Sangramento excessivo

Disfunção cerebral (o cérebro não funciona adequadamente)

Insuficiência renal

Dificuldade em digerir e absorver alimentos

Hipertensão portal faz com que o sangue volte pelas veias que fazem conexão com o fígado. Essas veias podem se alargar e ficar retorcidas. As veias na extremidade inferior do esôfago, no estômago ou reto podem ser afetadas. Veias alargadas e retorcidas são frágeis e tendem a sangrar, então você pode:

Vomitar grandes quantidades de sangue

Eliminar muito sangue pelo reto

Se você sangrar lentamente e esse sangramento continuar por muito tempo, você pode ter uma baixa contagem de células sanguíneas (anemia). Se você sangrar rapidamente, sua pressão arterial pode ficar perigosamente baixa (choque). Você pode até morrer.

Pode haver o desenvolvimento de câncer do fígado. Se você tiver cirrose, seu médico fará um ultrassom a cada seis meses para procurar por câncer do fígado.