Colecistite é uma inflamação da vesícula biliar. A vesícula biliar é um saco que fica logo abaixo do fígado, no qual o corpo armazena bile. Bile é um fluido digestivo que ajuda a metabolizar as gorduras nos alimentos.

Se você tiver colecistite, poderá sentir dor abdominal com duração de mais de seis horas, ter febre e enjoo

Em geral, os médicos procuram por colecistite fazendo um ultrassom da vesícula biliar

Os médicos tratam a colecistite fazendo uma cirurgia para retirar a vesícula biliar

A colecistite é aguda se começar subitamente e durar pouco

A colecistite se torna crônica depois de você ter várias crises de colecistite aguda

Na colecistite crônica, a vesícula biliar fica fibrosada e não funciona tão bem quanto funcionava, mas ainda causa dor