Cálculos biliares que não causam sintomas geralmente não precisam ser tratados.

Para tratar cálculos biliares que causam dor, os médicos podem fazer uma cirurgia para remover sua vesícula biliar. Para fazer a cirurgia, os médicos geralmente usam laparoscopia. Os médicos farão um pequeno orifício no seu abdômen e irão inserir um tubo rígido de visualização (laparoscópio) para ver dentro do seu corpo. Eles farão mais um ou dois orifícios para inserir instrumentos necessários para remover sua vesícula biliar. Sua vesícula biliar será então removida através do orifício pequeno.

Algumas vezes, se o seu quadro não for uma emergência e uma cirurgia seria arriscada, os médicos podem lhe dar medicamentos para tentar quebrar e lentamente dissolver seus cálculos. Esses medicamentos só funcionam algumas vezes.