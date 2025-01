Quais são os sintomas de obstrução do trato urinário?

Os sintomas de obstrução do trato urinário dependem do local da obstrução, da velocidade da instalação do bloqueio e de sua gravidade.

Os sintomas incluem:

Dor intensa em um dos lados da barriga ou em um lado das costas, abaixo das costelas

Diminuição do fluxo urinário

Urinar mais frequentemente durante a noite

Náusea e vômito

Se a obstrução causar uma infecção do trato urinário, você pode ter febre e pus ou sangue na urina.